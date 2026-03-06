Prima pagină » Politic » Senator USR: Bugetul poate trece în cel mult două săptămâni

Bugetul de stat pe 2026 ar putea fi votat de Parlament în cel mult două săptămâni, estimează senatorul USR, Ștefan Pălărie. El critică PSD, care a amenințat că nu va susține proiectul, dacă pachetul social nu este inclus în buget.
Laura Buciu
06 mart. 2026, 10:32, Politic

Ștefan Pălărie crede că sunt șanse ca liderii coaliției să ajungă la un acord privind bugetul.

„Eu cred că în momentul de față au rămas puține lucruri de reglat și că pe parcursul săptămânii viitoare bugetul de stat va fi asumat în Guvern și va ajunge în Parlament, în așa fel încât peste două săptămâni să-l trecem prin dezbatere parlamentară și să devină lege promulgată la Cotroceni”, spune Pălărie.

Critici USR pentru PSD

Ștefan Pălărie critică PSD pentru blocajele repetate din coaliție.

„Amenințările PSD sunt pentru mine un fel de mic pistol cu apă, tocmai pentru că pe modelul poveștii cu Petrică și lupul, PSD face în fiecare săptămână consultare dacă mai rămâne sau nu, dacă votează bugetul sau nu. Mi se pare inclusiv o slăbiciune a leadership-ului PSD de a lua decizii”, mai spune senatorul USR.

Liniile roșii ale USR

Senatorul spune care sunt condițiile USR pentru susținerea bugetului pe 2026.

„Pentru noi, la USR, este cât se poate de clar și limpede că liniile roșii pe care le avem sunt legate de a nu mai mări taxele sub nici o formă, de a nu mai împovăra cetățenii României cu noi solicitări de bani. Mai am o linie roșie de anunțat și anume nu ne mai putem împrumuta. România este la un grad de îndatorare ridicat”, adaugă senatorul.

PSD amenință că nu va susține proiectul de buget pe 2026, dacă pachetul social propus de social-democrați nu va fi inclus în documentul final. Premierul Ilie Bolojan a spus, la B1TV, că poziția PSD este în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat în ședința de miercuri a coaliției.

