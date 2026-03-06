Prima pagină » Politic » Avocatul Poporului sesizează CCR privind ordonanța de Guvern pentru reforma administrației publice

Avocatul Poporului sesizează CCR privind ordonanța de Guvern pentru reforma administrației publice

Avocatul Poporului a atacat vineri, la Curtea Constituțională, ordonanța de urgență a Guvernului privind reforma administrației publice, relatează G4Media.
Avocatul Poporului sesizează CCR privind ordonanța de Guvern pentru reforma administrației publice
Diana Nunuț
06 mart. 2026, 15:29, Politic

Avocatul Poporului a sesizat, vineri, Curtea Constituțională privind ordonanța Guvernului privind reforma administrației publice, scrie G4Media.

Avocatul Poporului susține, în sesizarea trimisă Curții Constituționale, că ordonanța de urgență încalcă articolele din Constituție referitoare la principiul securității juridice, principiul egalității în drepturi, dreptul de proprietate privată, protecția socială a cetățenilor, protecția persoanelor cu handicap, restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți.

Reforma administrației centrale și locale vizează tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare.

În data de 24 februarie, Guvernul a adoptat tăierile în administrație și pachetul de relansare economică.

Reforma administrației centrale și locale vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor. Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.

