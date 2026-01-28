Prima pagină » Știrile zilei » București candidează pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene

București candidează pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene

Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, care a susținut candidatura la Parlamentul European.
București candidează pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Radu Mocanu
28 ian. 2026, 19:12, Politic

Este o competiție importantă, pentru că reforma vamală europeană înseamnă reguli, protejarea Pieței Unice și mai multă siguranță economică pentru cetățeni. Candidatura României este un câștig în sine și o afirmare fermă a ambițiilor noastre europene”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nazare. 

Acesta a susținut că România dispune de specialiști bine pregătiți, o piață a muncii competitivă și un nivel ridicat de conectivitate. Printre alte argumente, ministrul a prezentat  domeniul securității cibernetice. 

„Un avantaj major este capacitatea noastră în securitatea cibernetică. Bucureștiul găzduiește deja Centrul European de Securitate Cibernetică – un proiect câștigat printr-un efort susținut, la care am participat activ și direct”, a notat acesta. 

Alexandru Nazare a subliniat că România oferă mai mult decât un sediu pentru viitoarea autoritate europeană, punând la dispoziție capacitate operațională, viteză de implementare, expertiză și angajament.

„Nouă orașe sunt în competiție, iar Bucureștiul este pregătit. Decizia va fi luată în următoarele săptămâni”, se arată în încheierea mesajului publicat pe Facebook de ministrul Nazare. 

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Ar fi fost găsite substanțe interzise la locul accidentului din Timiș. Accidentul, soldat cu șapte morți și trei răniți, suporteri ai echipei PAOK
Gandul
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
Libertatea
Cum se făcea ciorba în anul 1.000 în România? Am găsit rețeta + cum se numea „ciorba” atunci
CSID
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor