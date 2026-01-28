București candidează pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene

„Este o competiție importantă, pentru că reforma vamală europeană înseamnă reguli, protejarea Pieței Unice și mai multă siguranță economică pentru cetățeni. Candidatura României este un câștig în sine și o afirmare fermă a ambițiilor noastre europene”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nazare.

Acesta a susținut că România dispune de specialiști bine pregătiți, o piață a muncii competitivă și un nivel ridicat de conectivitate. Printre alte argumente, ministrul a prezentat domeniul securității cibernetice.

„Un avantaj major este capacitatea noastră în securitatea cibernetică. Bucureștiul găzduiește deja Centrul European de Securitate Cibernetică – un proiect câștigat printr-un efort susținut, la care am participat activ și direct”, a notat acesta.

Alexandru Nazare a subliniat că România oferă mai mult decât un sediu pentru viitoarea autoritate europeană, punând la dispoziție capacitate operațională, viteză de implementare, expertiză și angajament.

„Nouă orașe sunt în competiție, iar Bucureștiul este pregătit. Decizia va fi luată în următoarele săptămâni”, se arată în încheierea mesajului publicat pe Facebook de ministrul Nazare.