România a primit peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Nazare: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României

„Azi, Comisia Europeană a virat în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 milioane de euro”, a anunțat, marți, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Acesta a explicat că banii reprezintă sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională.

Potrivit lui Nazare, sumele provin din cheltuieli făcute inițial prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură – precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții.

În perioada septembrie–decembrie, Ministerul Transporturilor a modificat tipul de finanțare al proiectelor, mutându-le din PNRR în Programul Transport 2021-2027, pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor europene.

Nazare subliniază că banii nu provin din taxele și impozitele românilor

„Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice”, a subliniat Nazare.

Acesta a mai anunțat că luni, autoritățile publice locale au făcut plăți prin trezorerie de aproximativ 714 milioane de lei pe Titlul 60 – granturi PNRR, pentru investiții realizate din fonduri europene: mobilitate urbană, eficiență energetică, dar și alte investiții pentru comunitate.

„Sunt rezultatele rectificării și cadrării unui buget realist axat pe asigurarea fondurilor care ne asigură premisele unei creșteri economice sănătoase. Noi surse de optimism datoritǎ nivelului ridicat al investițiilor publice și absorbției mai bune a fondurilor europene: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României”, a conchis Nazare.