Prima pagină » Social » Camion blocat în șanț pe DN 6. Traficul, dirijat pe o singură bandă

Camion blocat în șanț pe DN 6. Traficul, dirijat pe o singură bandă

Se circulă dirijat pe DN 6, pe o bandă pe sens, la ieșirea din Șimian, județul Mehedinți, după ce un camion a intrat în șanț. Remorca a rămas pe carosabil.
Camion blocat în șanț pe DN 6. Traficul, dirijat pe o singură bandă
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Andreea Tobias
07 ian. 2026, 07:03, Social

Informația a fost transmisă de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Ninsoare și lapoviță în vestul țării

La nivel național sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, parțial cu depunere pe carosabil. Fenomenele afectează județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Sălaj și Timiș. Nu sunt impuse restricții de circulație.

În restul țării plouă. Se circulă pe carosabil umed.

Ceață densă pe mai multe drumuri

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din întreaga țară.

Fenomenul afectează și autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Adjud. Plouă ușor. Valorile de trafic sunt reduse.

Recomandări pentru șoferi

Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologicMehedinție și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs.

Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul. Curățați parbrizul, luneta și geamurile laterale. Rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei.

Legislația rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă pentru deplasarea pe suprafețe acoperite cu polei, gheață sau zăpadă.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor