Camion blocat în șanț pe DN 6. Traficul, dirijat pe o singură bandă

Informația a fost transmisă de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Ninsoare și lapoviță în vestul țării

La nivel național sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, parțial cu depunere pe carosabil. Fenomenele afectează județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Sălaj și Timiș. Nu sunt impuse restricții de circulație.

În restul țării plouă. Se circulă pe carosabil umed.

Ceață densă pe mai multe drumuri

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din întreaga țară.

Fenomenul afectează și autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Adjud. Plouă ușor. Valorile de trafic sunt reduse.

Recomandări pentru șoferi

Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologicMehedinție și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs.

Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul. Curățați parbrizul, luneta și geamurile laterale. Rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei.

Legislația rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă pentru deplasarea pe suprafețe acoperite cu polei, gheață sau zăpadă.