Elevii din trei județe sunt de luni în vacanță. Săptămâna de vacanță din februarie a fost stabilită la nivel local, în perioada 9 februarie-1 martie.
09 feb. 2026, 09:19, Social

Primii elevi care intră în vacanță în luna februarie sunt cei din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud. Aceștia nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie.

Elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași și din Capitală vor avea vacanță în perioada 16-22 februarie.

În restul județelor din țara, vacanța va fi în perioada 23 februarie-1 martie.

Vacanța din luna februarie este stabilită la nivelul inspectoratelor școlare, singura condiție fiind ca aceasta să fie programată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Ministerul Educației a propuns pentru 2027 o reducere a perioadei în care poate fi programată vacanța din februarie de la trei la două săptămâni.

„Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, anunța ministerul în luna ianuarie.

