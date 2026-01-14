Prima pagină » Social » Clujenii, taxați în plus la biletele de transport dintr-o eroare

Clujenii care au folosit marți unele mijloace de transport public din oraș au fost taxați suplimentar dintr-o eroare a sistemului POS.
Foto: CTP Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 13:23, Social

Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca a anunțat că o eroare tehnică a afectat marți 10% din flota de transport. Aceasta a fost descoperită în urma unui update al sistemului de plată prin POS.

Din cauza acestei erori, tariful a fost modificat automat la 4 lei în loc de 3,5 lei, tariful corect și valabil.

Compania anunță că miercuri dimineața furnizorul serviciilor de plată a efectuat un nou update al terminalelor POS, iar eroarea a fost remediată.

Călătorii care au achitat un tarif mai mare decât cel normal sunt rugați să trimită dovada plății la adresa de e-mail [email protected], în vederea restituirii diferenței de tarif.

