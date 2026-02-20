Dosar penal deschis după ce 214 animale au fost găsite moarte într-o fermă din județul Cluj

Potrivit Prefecturii Cluj, o comisie de control, constituită luni, a făcut în ultimele zile verificări la fața locului.

Astfel, pe terenul exploatației din Recea-Cristur, având o suprafață de 450 hectare, au fost identificare 214 cadavre de animale, respectiv 74 bizoni, 42 bivoli, 98 cerbi și căprioare, toate în diferite stadii de descompunere.

Totodată, au fost găsite și animale vii aflate într-o stare precară din punct de vedere al sănătății, existând suspiciuni privind neasigurarea condițiilor minime de furajare și asistență sanitar-veterinară.

Inspectorii sanitar-veterinari au stabilit că animalele nu erau grănite corespunzător și că nu au beneficiat de medicație și vaccinări în ultimii ani.

„Ferma nu mai avea contract cu un medic veterinar începând cu data de 1 februarie 2026. Conform raportului național al exploatațiilor de la ANSVSA, societățile care administrează ferma de la Recea Cristur dețineau în 2025 un număr de 524 de capete de animale”, se arată în comunicatul prefecturii.

Dosar penal deschis în rem

Centrul Local pentru Combaterea Bolilor, convocat de prefect, a decis neutralizarea prin îngropare controlată a cadavrelor și evaluarea stării de sănătate a animalelor rămase în viață și repartizarea acestora în țarcuri.

Totodată, la fermă se fac controale care vizează subvențiile încasate de societățile care administrează exploatația, dar și cu privire la respectarea legislației privind personalul angajat și condițiile de muncă.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni, respectiv furt calificat, îngroparea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect, abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor, precum și uciderea cu intenție a animalelor. Urmărirea penală se desfășoară în acest moment in rem.

O echipă formată din reprezentanți ai instituțiilor publice, împreună cu medici veterinari, cu reprezentanți ai USAMV Cluj, criminaliști și polițiști, au continuat vineri cercetările la fața locului, unul dintre scopuri fiind identificarea cauzelor care au dus la decesul animalelor.