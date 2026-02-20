Prima pagină » Social » Dosar penal deschis după ce 214 animale au fost găsite moarte într-o fermă din județul Cluj

Dosar penal deschis după ce 214 animale au fost găsite moarte într-o fermă din județul Cluj

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care și uciderea cu intenție a anumalelor după ce 214 animale- bizoni, bivoli, cerbi și căprioare- au fost găsite moarte într-o exploatație din județul Cluj.
Dosar penal deschis după ce 214 animale au fost găsite moarte într-o fermă din județul Cluj
Foto: Prefectura Cluj
Cosmin Pirv
20 feb. 2026, 21:24, Social

Potrivit Prefecturii Cluj, o comisie de control, constituită luni, a făcut în ultimele zile verificări la fața locului.

Astfel, pe terenul exploatației din Recea-Cristur, având o suprafață de 450 hectare, au fost identificare 214 cadavre de animale, respectiv 74 bizoni, 42 bivoli, 98 cerbi și căprioare, toate în diferite stadii de descompunere.

Totodată, au fost găsite și animale vii aflate într-o stare precară din punct de vedere al sănătății, existând suspiciuni privind neasigurarea condițiilor minime de furajare și asistență sanitar-veterinară.

Inspectorii sanitar-veterinari au stabilit că animalele nu erau grănite corespunzător și că nu au beneficiat de medicație și vaccinări în ultimii ani.

„Ferma nu mai avea contract cu un medic veterinar începând cu data de 1 februarie 2026. Conform raportului național al exploatațiilor de la ANSVSA, societățile care administrează ferma de la Recea Cristur dețineau în 2025 un număr de 524 de capete de animale”, se arată în comunicatul prefecturii.

Dosar penal deschis în rem

Centrul Local pentru Combaterea Bolilor, convocat de prefect, a decis neutralizarea prin îngropare controlată a cadavrelor și evaluarea stării de sănătate a animalelor rămase în viață și repartizarea acestora în țarcuri.

Totodată, la fermă se fac controale care vizează subvențiile încasate de societățile care administrează exploatația, dar și cu privire la respectarea legislației privind personalul angajat și condițiile de muncă.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni, respectiv furt calificat, îngroparea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect, abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor, precum și uciderea cu intenție a animalelor. Urmărirea penală se desfășoară în acest moment in rem.

O echipă formată din reprezentanți ai instituțiilor publice, împreună cu medici veterinari, cu reprezentanți ai USAMV Cluj, criminaliști și polițiști, au continuat vineri cercetările la fața locului, unul dintre scopuri fiind identificarea cauzelor care au dus la decesul animalelor.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor