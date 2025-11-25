Prima fermă de carne cultivată din lume s-a deschis oficial în Olanda

În următoarele săptămâni, unitățile de producție a cărnii cultivate vor fi instalate și puse în funcțiune, în urma colaborării dintre RespectFarms și fermierul de lapte Corné van Leeuwen. Proiectul este sprijinit de Parteneriatul European pentru Inovare în Productivitatea și Sustenabilitatea Agricolă (EIP-Agri) și de Provincia Zuid-Holland, scrie FoodIngredients.com.

Carnea cultivată se produce prin creșterea celulelor animale într-un mediu controlat, fără a crește și sacrifica animale. Mostre mici de țesut, precum celule musculare, sunt plasate în bioreactoare, în timp ce nutrienții, oxigenul și temperatura sunt controlate, permițând celulelor să se dezvolte în carne viabilă.

Această industrie emergentă urmărește să producă carne cu un impact social și de mediu semnificativ mai redus, folosind mai puțin teren și apă și generând emisii mai mici de gaze cu efect de seră comparativ cu creșterea convențională a animalelor.

Ferma este așteptată să genereze cunoștințe critice și oportunități pentru fermierii de animale și pentru factorii de decizie politică.

Ferma-pilot va produce carne cultivată

Concepută și implementată de RespectFarms, o unitate de producție a cărnii cultivate la scară de fermă a fost integrată în operațiunea existentă de lapte a lui Corné van Leeuwen. Aceasta va crea un centru de testare în condiții reale pentru a învăța cum poate fi completată creșterea animalelor cu producția de carne cultivată. Corné van Leeuwen este primul fermier din lume care primește finanțare agricolă pentru producția de carne cultivată și va fi sprijinit prin EIP-Agri, care conectează fermieri, cercetători și companii pentru a accelera inovația în agricultură în întreaga Europă.

Testarea unei tehnologii alimentare complet noi pe o fermă activă, ca model suplimentar de afaceri, nu a mai fost realizată până acum și este considerată un pas semnificativ înainte în producția de carne cultivată.

RespectFarms integrează carne cultivată și cunoștințele partenerilor tehnologici pentru a dezvolta un model scalabil de producție de carne cultivată direct la fermă. Start-up-ul susține un model de „scale-out”, care introduce tehnologie agricolă avansată în ferme, sprijinind inovația, diversificarea veniturilor și producția alimentară locală, contribuind totodată la dezvoltarea unor sisteme alimentare mai reziliente.

„Construim un model în care fermierii rămân în centrul producției alimentare, nu înlocuiți de fabrici. Olanda are o lungă tradiție în carnea cultivată. Cu cea mai mare investiție din lume din Fondul Național de Creștere în fundația Cellulaire Agricultuur Netherlands, această poziție este asigurată și în domeniul academic, în facilități de scale-up, educație și colaborări industriale”, explică Ira van Eelen, cofondatoare RespectFarms și Cellular Agriculture Netherlands, pentru Food Ingredients First.

„În plus, Olanda este o putere agricolă și un hub, deci are sens să înceapă aici. Când carnea cultivată a câștigat tracțiune după dezvoltarea primului hamburger de carne cultivată în 2015, originea inițiativei de carne cultivată, ca model de afaceri suplimentar pentru fermieri și ca rezultat al primelor cercetări, s-a pierdut într-un focus centralizat pe scale-up.

„Observând acest lucru, câțiva cercetători, echipa RespectFarms și cercetători UE s-au unit cu fermieri interesați de o abordare scale-out și au început să lucreze, să valideze și să cerceteze această cale către piață. Suntem sprijiniți prin granturi publice pentru cercetare, iar această primă fermă de tip proof-of-concept este rezultatul. În următorii ani, va rămâne concentrată pe cercetare și validare.”

Van Eelen estimează că va putea optimiza producția fermei astfel încât să permită construirea mai multor ferme între 2028 și 2030.