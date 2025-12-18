Trinitas Film, prima platformă de streaming creștin-ortodox din lume, a fost lansată oficial

Proiectul reprezintă platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și marchează un moment important pentru promovarea conținutului audiovizual ortodox în mediul digital, scrie Basilica.ro.

Lansarea platformei de streaming creștin-ortodox Trinitas Film răspunde nevoii de a pune la dispoziția publicului larg o arhivă vastă de producții religioase, culturale și educaționale realizate de-a lungul anilor de Trinitas TV.

Platforma este accesibilă online, dar și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS, urmând să fie extinsă și pentru televizoarele inteligente.

Platforma de streaming creștin-ortodox Trinitas Film, dedicată filmului documentar

Prezentarea oficială a platformei de streaming creștin-ortodox Trinitas Film a fost realizată de arhidiaconul Gheorghe Popa, consilier patriarhal coordonator și director al Trinitas TV. Acesta a subliniat faptul că Trinitas Film este „o platformă dedicată, în mod asumat, filmului documentar, filmului de autor și producțiilor audiovizuale cu valoare culturală și spirituală”.

Arhiva Televiziunii Patriarhiei Române depășește în prezent 150 de filme realizate în format high definition (HD), considerate un adevărat tezaur vizual și cultural, care a fost organizat tematic pentru a fi ușor accesibil publicului interesat de conținut ortodox de calitate.

Catalogul platformei de streaming creștin-ortodox Trinitas Film

Din punct de vedere structural, platforma de streaming creștin-ortodox Trinitas Film este organizată în două secțiuni principale: Trinitas Film, care include filme documentare și producții tematice, și Trinitas Live, secțiune care permite vizionarea în direct a programelor Trinitas TV.

Catalogul este împărțit pe categorii tematice precum: mănăstiri și schituri, istoria Patriarhiei Române, sfinții centenarului, Țara Sfântă, sfinții Ortodoxiei, Ortodoxia și societatea, duhovnici și mărturisitori, Catedrala Națională, patrimoniu cultural și personalități românești.

Platforma oferă funcționalități moderne, printre care reluarea automată a vizionării, salvarea filmelor favorite, recomandări personalizate și posibilitatea de a asculta conținutul cu ecranul închis, opțiune utilă mai ales pentru transmisiunea Trinitas Live.

Accesul la conținut pe platforma de streaming creștin-ortodox Trinitas Film

Accesul la conținut se realizează printr-un model mixt: peste jumătate dintre materiale sunt disponibile gratuit, prin simpla înregistrare pe platformă, iar restul pot fi accesate pe bază de abonament, la un cost de 2 euro pe lună. Potrivit directorului Trinitas TV, acest model contribuie la susținerea calității producțiilor și la dezvoltarea continuă a platformei.

La finalul evenimentului, arhidiaconul Gheorghe Popa a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată proiectului, precum și echipei Trinitas TV și Centrului de Presă Basilica pentru implicare.