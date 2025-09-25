Cel mai mare serviciu de streaming muzical din lume a eliminat 75 de milioane de melodii spam în ultimul an. Inteligența artificială, tot mai capabilă să creeze muzică falsă

Cel mai mare serviciu de streaming muzical din lume a anunțat o campanie de combatere a melodiilor enervante, după ce a recunoscut că apariția unor instrumente AI puternice a coincis cu o cantitate semnificativă de conținut spam abordat de serviciul de streaming.

Spamul generat de AI devine o problemă pentru platformele de streaming și artiștii muzicali, deoarece fiecare redare de peste 30 de secunde generează drepturi de autor pentru escrocul din spatele acesteia și refuză plata către un artist legitim, potrivit The Guardian.

Cele 75 de milioane de piese spam rivalizează cu dimensiunea catalogului actual al Spotify, care numără 100 de milioane de piese. Spotify oferă, de asemenea, aproape 7 milioane de podcasturi și 350.000 de cărți audio.

Compania a declarat că piesele spam au fost identificate fie înainte de a fi încărcate, ca parte a unui proces de filtrare existent pentru piesele noi, fie eliminate după ce au ajuns pe platformă și au fost identificate ca fiind ilicite.

Filtru de spam muzical

Spotify a declarat că va începe să implementeze un filtru de spam muzical pentru a identifica utilizatorii care încarcă astfel de melodii, pentru a le eticheta și pentru a împiedica algoritmul să le recomande. Compania a declarat că instrumentele de inteligență artificială au facilitat generarea de conținut spam, cum ar fi imitații, melodii ultra-scurte și încărcări în masă de muzică artificială, care variază de la instrumente de meditație la duplicate ale unor artiști celebri.

„Tacticile de spam au devenit mai ușor de exploatat, deoarece instrumentele de AI facilitează generarea de volume mari de muzică de către oricine”, a declarat Spotify.

Compania cu sediul în Stockholm, care are aproape 700 de milioane de utilizatori, a declarat că, în ciuda creșterii utilizării dăunătoare a conținutului creat de AI, aceasta nu a avut un impact serios asupra obiceiurilor de ascultare sau asupra plăților către artiști.

Spotify a plătit 10 miliarde de dolari în drepturi de autor anul trecut, deși nivelul plăților de drepturi de autor este adesea un subiect de tensiune între platformă și artiști.

„Interacțiunea cu muzica generată de IA pe platforma noastră este minimă și nu are un impact semnificativ asupra fluxurilor sau distribuției veniturilor pentru artiștii umani”, a declarat Spotify.

Măsuri de precauție

În 2023, Spotify a introdus o regulă conform căreia piesele individuale trebuie să fie redate de peste 1.000 de ori înainte de a genera o plată, o schimbare care, potrivit companiei, a contribuit la combaterea escrocilor.

Spotify întărește, de asemenea, regulile privind deepfake-urile vocale, care sunt permise numai atunci când artistul impersonat și-a dat acordul. De asemenea, ia măsuri împotriva escrocilor care încarcă piese deepfake pe pagina de profil a unui artist popular.

Una dintre cele mai cunoscute deepfake-uri muzicale a fost publicată în 2023. Heart on My Sleeve, o melodie cu voci create de AI care pretindeau a fi ale lui Drake și The Weeknd, a fost retrasă de pe serviciile de streaming după ce Universal Music Group, casa de discuri a ambilor artiști, a criticat melodia pentru „încălcarea drepturilor de autor prin conținut creat cu AI generativă”.

Spotify a declarat că va sprijini un nou standard industrial pentru divulgarea utilizării AI în crearea unei piese, dezvoltat de o organizație non-profit susținută de industria tehnologică și muzicală, numită DDEX. Utilizarea standardului de către artiști pe platformă va fi voluntară, a declarat Spotify, iar aceștia nu vor fi obligați să eticheteze muzica ca fiind creată integral sau parțial cu ajutorul AI.

„Această schimbare vizează consolidarea încrederii în platformă”, a declarat compania. „Nu este vorba de pedepsirea artiștilor care utilizează AI în mod responsabil sau de scăderea în clasament a pieselor pentru divulgarea informațiilor despre modul în care au fost create”.

Popularitatea pe Spotify a Velvet Sundown, o trupă generată de AI, a dat naștere la cereri de etichetare obligatorie a muzicii create cu ajutorul acestei tehnologii. Spotify nu a eliminat Velvet Sundown – care se descrie ca un „proiect de muzică sintetică” pe pagina sa de profil Spotify – deoarece nu încalcă politicile anti-spam ale companiei.