Spotify dezvoltă produse muzicale bazate pe inteligența artificială, alături de giganți din industrie

Compania a precizat într-un comunicat, joi, că va face investiții semnificative în cercetare și dezvoltare AI, urmărind crearea unor instrumente ce respectă drepturile de autor și oferă artiștilor posibilitatea de a opta pentru utilizarea tehnologiilor generative.

Spotify și partenerii săi vor colabora pentru: dezvoltarea de produse AI prin acorduri directe cu artiști și case de discuri; oferirea posibilității de a opta pentru utilizarea instrumentelor muzicale generative; crearea de noi surse de venit pentru artiști; consolidarea relației dintre artiști și fani prin produse bazate pe AI.

Reprezentanții companiilor partenere au subliniat că această inițiativă are ca scop protejarea drepturilor de autor și a integrității artiștilor.

„Tehnologia trebuie să servească artiștilor, nu invers”, a declarat Alex Norström, co-președinte și director de afaceri la Spotify.

Liderii industriei – printre care Lucian Grainge (UMG), Rob Stringer (Sony Music Group) și Robert Kyncl (Warner Music Group) – au salutat inițiativa, afirmând că acordurile de licențiere clare și protejarea creatorilor sunt esențiale pentru integrarea AI în ecosistemul muzical.

Parteneriatul vine la scurt timp după ce Spotify a introdus noi măsuri de siguranță AI, eliminând peste 75 de milioane de piese „spam” și implementând politici împotriva deepfake-urilor vocale și a conținutului fraudulos.

„AI este cea mai importantă schimbare tehnologică de la apariția smartphone-ului, iar noi vrem să construim acest viitor împreună cu industria muzicală, respectând artiștii”, a adăugat Gustav Söderström, co-președinte Spotify.