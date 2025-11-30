Papa Leon aduce un mesaj de pace în Liban, ținta atacurilor israeliene

Programul vizitei este marcat de întâlniri cu liderii țării și apeluri pentru pace într-o regiune afectată de conflicte continue și lovituri aeriene israeliene.

Papa Leon, primul papă american, este programat să ajungă la Aeroportul Internațional Hariri din Beirut la ora 15:45, ora locală, venind din Turcia, unde a petrecut patru zile avertizând asupra pericolului generat de numeroasele conflicte sângeroase din lume și condamnând violența comisă în numele religiei.

În Liban, liderul catolic va avea întrevederi cu președintele și prim-ministrul și va susține un discurs în fața liderilor naționali, acesta fiind al doilea discurs oficial al papei către un guvern străin.

Libanul, cu cea mai mare comunitate creștină din Orientul Mijlociu, resimte efectele conflictului din Gaza, în condițiile în care Israelul și gruparea militantă Hezbollah au intrat în conflict, culminând cu o ofensivă israeliană devastatoare. Liderii libanezi se tem că Israelul ar putea intensifica atacurile în lunile următoare, în contextul prezenței a aproximativ 1 milion de refugiați sirieni și palestinieni și a crizei economice prelungite.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat vineri că speră ca vizita papei să contribuie la oprirea atacurilor israeliene. Comunitățile diverse din Liban au primit cu entuziasm vizita pontifului; clericul druz Sheikh Sami Abi al-Muna a subliniat că țara „are nevoie de o rază de speranță oferită de această vizită”.

Programul papei Leon în Liban este intens și include vizite în cinci orașe și localități între duminică și marți, când se va întoarce la Roma. Papa nu va călători în sudul țării, zonă afectată de loviturile israeliene. În cadrul vizitei, pontiful va participa la o slujbă de rugăciune la locul exploziei chimice de la portul Beirut din 2020, care a provocat 200 de decese și pierderi materiale uriașe, va oficia o liturghie în aer liber pe faleza din Beirut și va vizita un spital psihiatric, unul dintre puținele centre de sănătate mintală din țară, unde personalul și pacienții așteaptă cu nerăbdare sosirea sa.

Aceasta vizită marchează prima interacțiune a papei Leon cu comunități în afara Italiei și este urmărită cu atenție pe plan internațional, reflectând rolul său activ în promovarea păcii și dialogului între religii.