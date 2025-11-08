Atacuri israeliene în Liban. Trei persoane au fost ucise / UE cere respectarea armistiţiului

Atacurile israeliene din Liban au ucis trei persoane şi au rănit alte câteva sâmbătă, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban, Israelul anunţând că unul dintre atacuri a vizat traficanţi de arme dintr-un grup afiliat Hezbollah, potrivit France24.

Agenţia Naţională de Ştiri din Liban a relatat că doi fraţi din oraşul Shebaa au fost loviţi în timp ce conduceau pe un drum de pe versanţii Muntelui Hermon din sud-estul Libanului, „provocând incendiul SUV-ului lor şi moartea lor”.

Armata israeliană a confirmat că a efectuat un atac în apropiere de Shebaa, soldat cu moartea a doi contrabandişti din Brigăzile de Rezistenţă Libaneze, un grup aliat cu Hezbollah.

„Teroriştii au fost implicaţi în contrabanda cu arme folosite de Hezbollah, iar activităţile lor au constituit o încălcare flagrantă a înţelegerilor dintre Israel şi Liban”, a declarat armata israeliană, referindu-se la armistiţiul care urmărea să pună capăt ostilităţilor de peste un an cu gruparea militantă susţinută de Iran.

„Armata (IDF) va continua să opereze pentru a elimina orice ameninţare la adresa Statului Israel”, a avertizat acesta.

Ministerul Sănătăţii din Liban a confirmat numărul morţilor din Shebaa, raportând ulterior că un alt atac asupra unei maşini în satul Baraashit, din sudul ţării, a ucis o persoană şi a rănit patru.

Un atac israelian similar, comis sâmbătă dimineaţă asupra unei maşini în apropierea unui spital din oraşul Bint Jbeil, din sudul ţării, a rănit şapte persoane, potrivit ministerului.

Ultimele atacuri au avut loc în contextul în care Uniunea Europeană şi-a alăturat vocea îngrijorării internaţionale cu privire la atacurile continue ale Israelului, în ciuda armistiţiului de aproape un an.

„Toate părţile trebuie să se concentreze pe menţinerea armistiţiului şi a progreselor realizate până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru afaceri externe, Anouar El Anouni.

Israelul susţine că Libanul acţionează prea lent în dezarmarea Hezbollah şi insistă că are dreptul să desfăşoare operaţiuni pentru a-şi proteja graniţele şi cetăţenii de atacuri.

Joi, a anunţat în avans o serie de atacuri în sudul Libanului şi a îndemnat civilii să evacueze zonele vizate.