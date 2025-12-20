Israelienii pregătesc noi lovituri aeriene împotriva Iranului, Trump urmează să fie informat-surse

Israelienii intenționează să-l informeze pe Donald Trump despre posibilitatea unor noi atacuri împotriva Iranului, anunță NBC și Le Figaro.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu îl va informa în curând pe Donald Trump despre această amenințare tot mai mare, susține NBC. Jurnaliștii americani au obținut aceste informații de la o persoană cu cunoștințe directe despre planurile israeliene, precum și de la patru foști oficiali SUA.

Pe 22 iunie, americanii s-au alăturat Israelului în războiul împotriva Iranului, bombardând mai multe situri nucleare iraniene, inclusiv Fordow, Natanz și Isfahan.

„Felicitări marilor noștri războinici americani. Nu există nicio altă armată în lume care să fi putut face asta”, a comentat Donald Trump la acea vreme.