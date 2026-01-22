Surse Reuters. Schimbarea de poziție a lui Trump în privința Groenlandei a urmat presiunilor exercitate de consilierii săi împotriva opțiunii militare

Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Trump a exclus explicit opțiunea militară și a anunțat că nu va mai impune tarifele comerciale amenințate anterior Uniunii Europene.

Potrivit unor surse Reuters de la Casa Albă, administrația Trump a fost marcată de săptămâni de confuzie și dezacorduri interne, în timp ce consilierii de rang înalt încercau să tempereze inițiativele președintelui și să reducă îngrijorarea în rândul partenerilor NATO. Mai mulți oficiali americani s-au opus ideii folosirii forței pentru anexarea teritoriului danez, considerând-o riscantă și nejustificată din punct de vedere diplomatic.

Casa Albă a confirmat ulterior că decizia finală aparține președintelui.

„Administrația va urma direcția stabilită de Donald Trump”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

Negocieri pentru un acord în Arctica

După întâlnirea cu secretarul general NATO, Mark Rutte, Trump a susținut că a fost conturat „un cadru pentru un posibil acord privind Groenlanda și întreaga regiune arctică”. Liderul american a delegat mai mulți oficiali de rang înalt pentru a analiza opțiunile diplomatice, fără a oferi detalii concrete despre natura înțelegerii.

În paralel, Groenlanda și Danemarca au respins ferm orice tentativă de achiziție, reiterând că viitorul insulei aparține exclusiv populației locale. Statele europene au condamnat anterior amenințările cu tarife comerciale, catalogându-le drept șantaj economic.

Ambiții vechi, realități noi

Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda datează din 2019, însă reluarea agresivă a subiectului în actualul mandat a surprins atât aliații, cât și o parte din propria administrație. Deși Statele Unite dispun deja de acces militar extins pe insulă, în baza unui acord din 1951 cu Danemarca, ideea unei anexări a fost considerată nerealistă și destabilizatoare.