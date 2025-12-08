Prima pagină » Știri externe » Netanyahu se va întâlni cu Trump pe 29 decembrie, pentru discuții privind următoarele etape ale armistițiului din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump la sfârșitul acestei luni.
Benjamin Netanyahu și Donald Trump, iulie 2025. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 dec. 2025, 16:52, Știri externe

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump în data de 29 decembrie, relatează Reuters.

Cei doi se vor întâlni pentru a discuta următoarele etape ale armistițiului din Gaza, a declarat, luni, un purtător de cuvânt al guvernului israelian.

„Prim-ministrul se va întâlni cu președintele Trump pe 29 decembrie și vor discuta despre pașii și etapele viitoare, precum și despre forța internațională de stabilizare a planului de încetare a focului”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Shosh Bedrosian, într-o conferință de presă online, relevă sursa citată.

Potrivit surselor citate de publicația The Times of Israel, întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Mar-a-Lago, în Florida.

Informația vine în contextul în care cu o zi înainte, Netanyahu a spus că va discuta cu Trump la sfârșitul acestei luni.

„Voi avea discuții foarte importante la sfârșitul lunii despre cum să mă asigur că a doua fază (a armistițiului – n.r.) va fi realizată”, a afirmat duminică Netanyahu.

În data de 10 octombrie a intrat în vigoare un armistițiu. Între timp, ambele părți s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea acestuia. În continuare sunt diferențe mari în privința unor aspecte cheie care trebuie discutate în cadrul planului lui Trump de a pune capăt războiului.

 

