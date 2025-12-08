Netanyahu se va întâlni cu Trump pe 29 decembrie, pentru discuții privind următoarele etape ale armistițiului din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump în data de 29 decembrie, relatează Reuters.

Cei doi se vor întâlni pentru a discuta următoarele etape ale armistițiului din Gaza, a declarat, luni, un purtător de cuvânt al guvernului israelian.

„Prim-ministrul se va întâlni cu președintele Trump pe 29 decembrie și vor discuta despre pașii și etapele viitoare, precum și despre forța internațională de stabilizare a planului de încetare a focului”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Shosh Bedrosian, într-o conferință de presă online, relevă sursa citată.

Potrivit surselor citate de publicația The Times of Israel, întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Mar-a-Lago, în Florida.

Informația vine în contextul în care cu o zi înainte, Netanyahu a spus că va discuta cu Trump la sfârșitul acestei luni.

„Voi avea discuții foarte importante la sfârșitul lunii despre cum să mă asigur că a doua fază (a armistițiului – n.r.) va fi realizată”, a afirmat duminică Netanyahu.

În data de 10 octombrie a intrat în vigoare un armistițiu. Între timp, ambele părți s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea acestuia. În continuare sunt diferențe mari în privința unor aspecte cheie care trebuie discutate în cadrul planului lui Trump de a pune capăt războiului.