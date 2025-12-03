Prima pagină » Știrile zilei » Bilanțul victimelor din Gaza depășește 70.000 de morți de la începutul războiului

Bilanțul victimelor din Gaza depășește 70.000 de morți de la începutul războiului

Ministerul Sănătății din Gaza anunță că numărul morților a ajuns la 70.117 de persoane de la izbucnirea războiului în octombrie 2023, iar peste 170.000 au fost rănite.
Sursă foto: Hepta
Rareș Mustață
03 dec. 2025, 12:42

Cel puțin 70.117 persoane au fost ucise în Fâșia Gaza de la începutul ofensivei israeliene din octombrie 2023, potrivit datelor actualizate ale Ministerului Sănătății din Gaza.

Numărul răniților a urcat la 170.999, în condițiile în care luptele continuă să afecteze masiv zone dens populate, scrie Al Jazeera.

În ultimele 48 de ore, autoritățile sanitare au raportat că cinci trupuri, patru victime recente și un corp recuperat ulterior, au fost aduse la spitalele din Gaza, alături de 13 persoane rănite.

De la intrarea în vigoare a încetării focului din 11 octombrie, bilanțul rămâne dramatic: cel puțin 360 de oameni au fost uciși, alți 922 au fost răniți, iar trupurile a 617 persoane au fost recuperate din zonele de conflict.