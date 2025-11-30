Bilanțul tragediei din complexul Wang Fuk Court din Hong Kong continuă să crească. Numărul victimelor a crescut la 146 de morți

Autoritățile au anunțat că încă 100 de persoane sunt date dispărute, ceea ce ridică temeri că numărul final al victimelor ar putea crește semnificativ.

Incendiul, considerat cel mai grav din Hong Kong din ultimii peste 75 de ani, a izbucnit miercuri și s-a extins rapid prin șapte dintre cele opt turnuri ale complexului Wang Fuk Court. Flăcările au fost stinse abia vineri dimineață, iar echipele de salvare se confruntă cu condiții extrem de dificile în interiorul clădirilor, scrie Sky News.

Șeful unității de victime a poliției, Shuk-yin Tsang, a confirmat noul bilanț tragic și a precizat că pompierii au finalizat până în prezent cercetarea a doar patru dintre clădirile afectate. Procesul complet s-ar putea întinde pe trei până la patru săptămâni. Potrivit polițiștilor, trupuri au fost găsite atât în apartamente, cât și pe acoperișuri, unde locatarii ar fi încercat să scape de fum și flăcări.

Eforturile sunt îngreunate de întunericul total din interiorul clădirilor

„Este atât de întuneric, iar din cauza luminii reduse este extrem de dificil să lucrăm, mai ales în zonele fără ferestre”, a declarat Cheng Ka-chun, coordonatorul operațiunilor de căutare.

Complexul rezidențial se afla în renovare la momentul declanșării incendiului și era învelit în schele de bambus, plase de nylon și panouri de polistiren, materiale despre care locatarii susțin că ar fi fost extrem de inflamabile. Aceștia afirmă că au avertizat autoritățile în repetate rânduri, însă li s-ar fi spus că „riscurile de incendiu sunt relativ scăzute”.

În contextul creșterii furiei publice, autoritățile investighează posibile încălcări ale codurilor de securitate la incendiu. Beijingul a transmis deja că va aplica legea securității naționale în cazul unor eventuale proteste considerate „anti-China”.

Duminică, peste 1.000 de oameni au venit să-și omagieze apropiații și vecinii pierduți, formând cozi de peste un kilometru pentru a depune flori și mesaje. Printre ei s-a aflat și Joey Yeung, care și-a pierdut bunica în incendiu: „Nu pot accepta ce s-a întâmplat. Tot ce vreau este dreptate pentru familiile îndoliate.”