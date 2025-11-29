Sri Lanka declară stare de urgență după ce inundațiile au ucis peste 150 de oameni

Potrivit DW, autoritățile din Sri Lanka au declarat stare de urgență pe fondul dezastrului provocat de ciclonul Ditwah, care a adus o săptămână de ploi torențiale, inundând sate întregi și declanșând alunecări de teren în mai multe regiuni ale țării.

Conform Centrului pentru Managementul Dezastrelor, bilanțul confirmat a ajuns la 153 de morți, însă numărul este așteptat să crească, întrucât peste 200 de persoane sunt încă dispărute.

Peste 20.000 de locuințe au fost distruse, iar peste 78.000 de oameni au fost evacuați și găzduiți în aproape 800 de centre de adăpost.

În multe zone, echipele de salvare nu au reușit încă să ajungă, după ce alunecările de teren au blocat drumurile, mai ales în districtul central Badulla, unde sate întregi sunt complet izolate.

În Kurunegala, 11 persoane în vârstă au murit după ce apele au inundat un cămin de bătrâni în cursul dimineții de sâmbătă.

Pe rețelele sociale au apărut imagini dramatice cu localnici mergând prin apă până la brâu și cu zone în care alunecările de teren au lovit peste noapte, fără ca autoritățile să fi reușit încă să intervină.