Inundații devastatoare în Sri Lanka: 69 de morți, mii de sinistrați și alerte de noi ploi torențiale

Bilanțul provizoriu al victimelor a ajuns la 69 de morți, iar alte 34 de persoane sunt în continuare dispărute, potrivit datelor furnizate de Centrul de Gestionare a Dezastrelor (DMC).

Elicopterele și bărcile marinei au evacuat localnici rămași pe acoperișuri sau blocați în sate complet izolate. Majoritatea victimelor au fost surprinse de alunecările de teren produse în regiunile centrale, unde ploile au atins cantități record – până la 360 mm în doar 24 de ore, scrie The Telegraph.

Intervenții dramatice și evacuări

Râul Kelani a ieșit din albie în apropierea capitalei Colombo, inundând localități întregi. Locuitori din Kaduwela au relatat că valul de apă este comparabil cu cel mai grav episod din ultimele trei decenii. Case întregi au fost înghițite de ape, iar peste 18.000 de oameni au fost mutați în adăposturi temporare.

Armata a intervenit inclusiv în zonele rurale greu accesibile. În districtul Anuradhapura, un bărbat a fost salvat după ce se refugiase într-un cocotier pentru a scăpa de viitura rapidă.

Prognoze îngrijorătoare și sprijin internațional

Autoritățile avertizează că situația se poate agrava, nivelul inundațiilor fiind posibil să depășească bilanțul din 2016, când 71 de persoane au murit. Ciclonul Ditwah continuă să influențeze precipitațiile, urmând să se deplaseze spre sudul Indiei.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a transmis condoleanțe și a anunțat trimiterea de ajutoare urgente către Sri Lanka, exprimând disponibilitatea de a oferi sprijin suplimentar în funcție de evoluția crizei.

Experții climatologi avertizează că frecvența tot mai mare a fenomenelor extreme este legată de criza climatică, Sri Lanka confruntându-se tot mai des cu inundații severe în sezonul musonului.