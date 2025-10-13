Cel puţin 64 de morţi şi 65 de dispăruţi în urma inundaţiilor devastatoare din Mexic.

Echipele de salvare s-au mobilizat luni pentru a ajunge la persoanele izolate de inundaţiile care au făcut 64 de victime în centrul şi estul Mexicului, iar alte 65 de persoane sunt date dispărute.

Ploile torenţiale au lovit mai multe state mexicane timp de câteva zile săptămâna trecută, transformând străzile satelor în râuri, provocând alunecări de teren şi distrugând drumuri şi poduri, conform AFP.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a declarat luni că aproximativ 10.000 de soldaţi au fost mobilizaţi cu bărci, avioane şi elicoptere în cadrul eforturilor de salvare şi pentru a livra alimente şi apă celor blocaţi.

Statele Veracruz, Hidalgo şi Puebla au fost cele mai afectate, numai în Hidalgo fiind date dispărute 43 de persoane, potrivit Laurei Velazquez, şefa autorităţii de apărare civilă din Mexic.

Bilanţul victimelor a crescut rapid, de la 47 la 64 de morţi în doar 12 ore. În municipiul Tenango de Doria din statul Hidalgo, locuitori au mers pe jos kilometri întregi în căutare de alimente şi apă, drumurile inundate fiind inaccesibile pentru majoritatea vehiculelor.

Ploile torenţiale au fost agravate de combinaţia dintre un sistem tropical din Golful Mexic şi un front rece din nord. Sheinbaum a respins întrebările privind posibile eşecuri în ceea ce priveşte avertizarea timpurie, spunând că „ar fi fost dificil să avem informaţii în avans despre această situaţie, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în cazul uraganelor”.