Feribot cu peste 350 de persoane la bord, scufundat în Filipine: Cel puțin 15 morți și zeci de dispăruți

Nava feribot M/V Trisha Kerstin 3, folosită atât pentru transport de marfă, cât și de pasageri, plecase din portul Zamboanga spre insula Jolo, în provincia Sulu. La bord se aflau 332 de pasageri și 27 de membri ai echipajului. Potrivit Gărzii de Coastă, feribotul ar fi suferit o defecțiune tehnică. Nava s-a scufundat după miezul nopții, la circa 1,8 kilometri de satul Baluk-baluk, provincia Basilan. Condițiile meteo erau favorabile la momentul incidentului, mai scrie The Guardian.

Feribot scufundat, misiune amplă de salvare

„La bord se afla un ofițer de siguranță al Gărzii de Coastă, el a dat primul alarma. A reușit să supraviețuiască”, a declarat comandantul Romel Dua.

La căutări au participat nave ale Gărzii de Coastă și ale marinei, un avion de supraveghere, un elicopter Black Hawk al forțelor aeriene, precum și bărci ale pescarilor din zonă. Până acum, au fost recuperate 316 persoane, iar 28 rămân dispărute.

Guvernatorul provinciei Basilan, Mujiv Hataman, a precizat că o parte dintre supraviețuitori și victime au fost aduși în orașul Isabela, reședința provinciei. „Am primit 37 de persoane în port, dintre care două erau deja decedate”, a declarat acesta pentru Associated Press.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele naufragiului. Garda de Coastă afirmă că nava fusese inspectată înainte de plecare și nu existau semne de supraîncărcare.

Accidente maritime dese în Filipine

Astfel de tragedii sunt frecvente în arhipelagul filipinez, pe fondul furtunilor, întreținerii precare a navelor, supraaglomerării și aplicării deficitare a regulilor de siguranță, în special în zonele izolate. Cel mai grav dezastru maritim din țară a avut loc în decembrie 1987, când feribotul Dona Paz s-a ciocnit cu un petrolier, provocând moartea a peste 4.300 de persoane.