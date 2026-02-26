Prima pagină » Știrile zilei » Cod portocaliu și cod galben de inundații în șapte județe din țară

Cod portocaliu și cod galben de inundații în șapte județe din țară

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologică de cod portocaliu și cod galben de inundații în șapte județe din țară, pe fondul topirii stratului de zăpadă.
Cod portocaliu și cod galben de inundații în șapte județe din țară
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
26 feb. 2026, 12:18, Social

Potrivit atenționării emise de INHGA, în intervalul 26 februarie, ora 12:00 (n.r. joi) – 27 februarie, ora 24:00 (n.r. vineri), este în vigoare un cod portocaliu, care vizează râuri din județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman.

De asemenea, în intervalul 26 februarie, ora 12:00 (n.r. joi) – 28 februarie, ora 12:00 (sâmbătă), râurile din județele Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov se vor afla sub incidența unui cod galben de inundații. 

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare”, se mai arată în informarea transmisă de INHGA. 

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor și zonelor joase, să curețe șanțurile și rigolele pentru scurgerea apei și să se asigure că au căi de evacuare. 

„În cazul intensificării fenomenelor, trebuie respectate cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență, pentru a preveni riscurile asupra vieții și bunurilor”, se arată în încheierea informării. 

Recomandarea video