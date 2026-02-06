UPDATE: Avertizare hidrologică: sunt așteptate depăşiri ale cotelor de apărare pe mai multe râuri

UPDATE:

Pompierii buzoieni au fost solicitați pentru intervenții suplimentare de evacuare a apei în mai multe gospodării și unități:

Municipiul Buzău, depozit en-gros, sos. Brăilei;

Municipiul Buzău, locuință, str. Primăverii;

Localitatea Sătuc, comuna Berca, locuință;

Localitatea Buda, comuna Buda, locuință.

Se acționează pentru înlăturarea efectelor negative produse de inundații.

Ștrirea inițială:

Averizarea hidrologilor vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 12 din 05.02.2026 şi mesajele de Avertizări Hidrologice pentru Fenomene Imediate în vigoare”, au transmis specialiștii Apelor Române.

Astfel, a fost emis un cod galben în intervalul 06.02.2026 ora 12:00 – 07.02.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Teleajen – pe sectorul aval confluenţă cu râul Vărbilău (judeţul Prahova), Cricovul Sărat (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Sărata – afluent al râului Ialomiţa (judeţele: Prahova, Buzău şi Ialomiţa), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Nişcov – afluent al râului Buzău (judeţele: Prahova şi Buzău), râul Buzău – pe sectorul aval confluenţă cu râul Nişcov (judeţele: Buzău şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Bârlad – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Vaslui, Iaşi, Galaţi, Bacău şi Vrancea).

În intervalul 06.02.2026 ora 12:00 – 06.02.2026 ora 18:00 este cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: râul Teleajen – pe sectorul aval confluenţă cu râul Vărbilău (judeţul Prahova), Nişcov– afluent al râului Buzău (judeţele: Prahova şi Buzău).

Se ridică începând cu data de 06.02.2026 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior. Se menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.