Un bucătar din Sri Lanka, înarmat cu un cuțit, a încercat să omoare patru conaționali într-un hotel din Brăila

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, incidentul s-a produs în weekend-ul trecut. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor.

„Prin actele procesuale întocmite de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul M.M.K. – cetăţean străin, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, prevăzută de art. 32 alin. (1) Cod penal rap. la art. 188 alin. (1) Cod penal şi tentativă la omor calificat, prevăzută de art. 32 alin. (1) Cod penal rap. la art. 188 alin. (1) – art. 189 alin. (1) lit. f) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal”, a transmis Parchetul.

Anchetatorii au stabilit că „în data de 15.11.2025, în jurul orei 23.30, în timp ce se aflau în incinta unui hotel din mun. Brăila, inculpatul M.M.K. a agresat fizic persoana vătămată T.G.W. – cetăţean străin, respectiv a tăiat-o cu un cuţit în zona gâtului, cu intenţia de a-i suprima viaţa, fiindu-i provocate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 10-12 zile îngrijiri medicale”.

Ulterior, bucătarul a atacat și alți oameni, tot conaționali.

„În data de 15.11.2025, în jurul orei 23.50, în timp ce se aflau în incinta unui hotel din mun. Brăila, fiind înarmat cu un cuţit, inculpatul M.M.K. a agresat fizic 3 persoane vătămate (N.A.P., P.L.L. şi D.S.P. – cetăţeni străini), cu intenția de a-i ucide, provocându-le leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare zile de îngrijiri medicale”, au adăugat anchetatorii.

Agresorul arestat la domiciliu

Inițial, inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a solicitat, la data de 17.11.2025, arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila şi a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu a inculpatului M.M.K. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.11.2025.