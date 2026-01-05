Pericol de inundații pe râuri din Mehedinți și Dolj, după cedarea stratului de zăpadă

Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate, cedӑrii apei din stratului de zӑpadӑ şi propagării, luni se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Jiu – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari, judeţele: Mehedinți și Dolj.

Avertizarea cod galben transmisă de INHGA este valabilă luni, de la ora 7.10 până la ora 12.