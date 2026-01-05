Prima pagină » Social » Carosabil acoperit cu zăpadă în 19 județe: Restricții pentru camioane pe DN1 între Nistorești și Predeal

Carosabil acoperit cu zăpadă în 19 județe: Restricții pentru camioane pe DN1 între Nistorești și Predeal

Situația traficului luni, ora 6:30 - se circulă pe carosabil parțial acoperit cu zăpadă, iar în zona de sud și sud-est plouă ușor, drumul fiind umed.
Carosabil acoperit cu zăpadă în 19 județe: Restricții pentru camioane pe DN1 între Nistorești și Predeal
Andreea Tobias
05 ian. 2026, 07:02, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe DN1, între kilometrii 102 și 138 (localitatea Nistorești din Prahova până la limita cu județul Brașov), este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza precipitațiilor abundente. Măsura permite acțiunea de deszăpezire pe acest sector rutier.

La nivel național, ninge în 19 județe: Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea.

Pe autostrada A1 București-Pitești (kilometrii 130-148) și pe A1 Sibiu-Deva (kilometrii 225-316) ninge, traficul fiind redus.

Pe A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești plouă, vizibilitatea este bună, iar carosabilul este umed.

Poliția reamintește că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Șoferii trebuie să asigure vizibilitate din autovehicul și să circule cu viteză adaptată condițiilor.

Recomandarea video