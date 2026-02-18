Infotrafic anunță ce drumuri sunt închise miercuri după amiaza din cauza ninsorii și a viscolului

Potrivit Infotrafic, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 București-Râmnicu Vâlcea, A2 București-Cernavodă, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București.

Pe DN 67C, între localitățile Rânca – Novaci, județul Gorj, se circulă îngreunat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire și a echipajelor de poliție.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

– ambele sensuri de deplasare, tronsonul kilometric 144 – 105, Fetești, județul Ialomița – Dragalina, județul Călărași.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

Județul Brăila:

– DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

– DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);

– DN 21A, între loc. Bărăganul – limită cu județul Ialomița;

– DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).

Județul Constanța:

– DN 22A, între loc. Saraiu – limita cu jud. Tulcea;

Județul Ialomița:

– DN 21A Țăndărei-limita cu jud. Brăila;

– DN 21 Slobozia-Brăila;

Județul Tulcea:

– DN 2S, între loc. Jijila – pod Brăila;

– DN 22J, între loc. Smârdan – pod Brăila.

Județul Vrancea:

– DN 23B, între loc. Măicănești – Ciorăști;

– DN 2N, între loc. Bogza – Dumbrăveni;

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN 2C Costesti-Padina;

Județul Constanța:

– DN 22C Cernavodă-Murfatlar;

– DN 38 Vama negru Vodă-Agigea;

– DN 22A Tulcea-Hârșova;

– DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN 22;

– DN 3 Constanța – Ostrov (limită cu jud. Călărași);

– DN 22 Lumina – limita cu jud. Tulcea.

Județul Ialomița:

– DN 2C, Slobozia/limita cu jud. Buzău;

– DN21 Drajna-Slobozia;

Județul Tulcea:

– DN 22A, între loc. Cataloi– Topolog;

– DN 22, între loc. Babadag – Baia, jud. Constanța.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Ialomița:

– DN 2A Urziceni-Giurgeni.

Județul Tulcea:

– DN 22, între loc. Isaccea – Jijila.

Județul Vrancea:

– DN 23, între loc. Focșani și Nănești.