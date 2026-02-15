Prima pagină » Social » Infotrafic. Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia

Infotrafic. Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia

Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia. Este avertismentul autorităților lansat duminică dimineața. De asemenea, circulația este îngreunată pe DN6 în urma unui incident.
Infotrafic. Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petru Mazilu
15 feb. 2026, 07:14, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică dimineață, „traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 6 Caransebeș – Orșova, în apropierea localității Plugova, județul Caraș-Severin, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecțiune și a rămas blocat pe partea carosabilă.” Circulația rutieră se desfășoară este dirijată de polițiști.

Tot Infotrafic anunță că este semnalată ceață, cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Suceava și Vrancea, circulându-se pe un carosabil preponderent umed.”
Totodată, este ceață pe tronsonul kilometric 117 – 144 al autostrăzii A7 Ploiești – Adjud, vizibilitatea scăzând sub 200 de metri.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, „se circulă pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normal de circulație*”, a precizat Infotrafic.

Recomandarea video

Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna asta: Avem candidați la parchete, avem și recesiune, dar tot n-avem decizia CCR pe pensiile magistraților / Fake-uri virale pe rețele și cum s-a ”spălat” interlopul Nuțu în Justiție
G4Media
Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Zodia favorizată financiar în februarie 2026, conform lui Neti Sandu! Toate planetele ajung în casa banilor
CSID
România, printre ultimele locuri din lume la adopția de mașini electrice
Promotor