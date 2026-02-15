Infotrafic. Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică dimineață, „traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 6 Caransebeș – Orșova, în apropierea localității Plugova, județul Caraș-Severin, după ce un ansamblu rutier a suferit o defecțiune și a rămas blocat pe partea carosabilă.” Circulația rutieră se desfășoară este dirijată de polițiști.

Tot Infotrafic anunță că este semnalată ceață, cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Suceava și Vrancea, circulându-se pe un carosabil preponderent umed.”

Totodată, este ceață pe tronsonul kilometric 117 – 144 al autostrăzii A7 Ploiești – Adjud, vizibilitatea scăzând sub 200 de metri.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, „se circulă pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normal de circulație*”, a precizat Infotrafic.