Comisia Europeană a deschis perioada candidaturiilor pentru premiile „Noul Bauhaus European” 2026

Potrivit unui comunicat transmis de Reprezentanța Comisiei Europene în România, ediția de anul acesta a premiilor Noul Bauhaus European (NBE) este cea de-a șasea ediție, dar și cea de-al doilea apel adresat municipalităților mici.

Cei care doresc să aplice sunt invitați să prezinte proiecte sustenabile și incluzive, cu potențialul de a aduce schimbări pozitive în viața cetățenilor și de a dezvolta inovarea și participarea.

„Noul Bauhaus european a evoluat de la o idee la o mișcare dinamică. Proiectele din întreaga Europă ne arată posibilitățile viitorului nostru: sustenabilitate, incluziune, frumusețe. Este momentul să ne intensificăm eforturile, incluzând cu hotărâre NBE în agenda noastră privind competitivitatea, pentru a stimula inovarea și gândirea creativă. Iar premiile NBE reprezintă un element esențial în acest sens”, a declarat Ursula von der Leyen.

În urma ediției premiilor NBE din 2025, 22 de proiecte și concepte inovatoare au fost premiate, iar peste 20 de inițiative desfășurate la nivelul comunităților au primit „Stimulul NBE” pentru municipalitățile mici. Comisia Europeană caută din nou proiecte care să promoveze sustenabilitatea, incluziunea și calitatea vieții.

Candidaturile pot fi depuse până în 17 martie

Candidaturile pentru premiile NBE 2026 și „Stimulul NBE 2026” pentru municipalități mici pot fi depuse până la 17 martie 2026, ora 20.00 (ora României).

Candidaturile pentru ambele categorii trebuie depuse prin intermediul platformei oficiale a premiilor „Noul Bauhaus european”.

Ghidurile pentru solicitanți sunt și ele disponibile pe platformă și includ toate detaliile referitoare la procesul de depunere a candidaturilor.

Proiectele finaliste ale premiilor NBE 2026 vor fi anunțate în cadrul celei de a treia ediții a Festivalului Noului Bauhaus European, care se va desfășura în perioada 9-13 iunie 2026. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii speciale de decernare a premiilor NBE, în toamna acestui an.