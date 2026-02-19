Trafic în condiții de iarnă la nivel național. Ceață densă pe A2 și un drum național închis

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, joi dimineață, la ora 7:00, nu există autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteorologice sau a unor evenimente rutiere.

Ceață densă pe Autostrada Soarelui

Pe autostrada A2 București – Cernavodă, între kilometrii 35 și 160, este semnalată ceață care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Trafic în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe următoarele autostrăzi: A1 București–Râmnicu Vâlcea, A2 București–Cernavodă, A3 București–Brașov, A7 Ploiești–Adjud și A0 Centura București.

Pe rețeaua de drumuri naționale, DN 23B este închis circulației între localitățile Măicănești și Ciorăști, în județul Vrancea, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Autocar cu 10 persoane blocat, trafic restricționat

Un autocar cu 10 cetățeni din Republica Moldovai este blocat pe DJ242A (nu pot urca o pantă din cauza poleiului), nu au nevoie de ingrijiri medicale. Se deplasează o sărăriță de la Drumuri Județene.

Se menține circulația restricționată și se acționează pentru deszăpezire pe următoarele segmente de drum:

DJ 242 D între Suceveni și intersecția cu DJ 242 E;

DJ 242 E între Roșcani și Oancea;

DJ 253 între Băleni și Cudalbi;

DJ 253 între Umbrărești și Cudalbi;

DJ 252 G între Tecucelu Sec și Țepu;

DJ 255 între Fârțănești și Cuca;

DJ 240 A între Cârlomănești și Gârbovăț;

DH 252 H între Tecuci și Furceni;

DJ 243 A Cotoroaia – limită jud. Vaslui;

DJ 255 A între Pădurea Gârboavele și Odaia Manolache;

DJ 254 între Călmățui și Ivești;

DJ 251 F între Drăgușeni și Smulți;

DJ 242 H între Zărnești și Rădești;

Trafic naval și feroviar

În județul Tulcea, manevrele navale sunt suspendate în Bara Sulina. În ceea ce privește traficul feroviar, trenurile circulă în condiții de iarnă, însă nu sunt raportate blocaje la această oră.

Recomandări pentru șoferii din trafic

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să adapteze viteza la starea carosabilului și să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față.

De asemenea, este importantă folosirea sistemelor de iluminare și climatizare atunci când situația o impune, evitarea depășirilor riscante și adoptarea unei conduite preventive, fără distrageri la volan. Respectarea regulilor de circulație și prudența rămân esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic.