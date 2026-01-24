ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș

Meteorologii au emis sâmbătă mai multe avertizări nowcasting de ceață, valabile pentru sute de localități din 15 județe ale țării. Fenomenul afectează circulația rutieră, fiindcă vizibilitatea scade puternic în anumite zone, chiar și sub 50 de metri.

Avertizarea este valabilă până la ora 10:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

În județul Constanța, codul galben este activ în zona continentală, în localitățile Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Vodă, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu și Dumbrăveni.

În județul Suceava, ceața afectează localitățile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vama, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești.

Județul Gorj se află sub avertizare în Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Godinești, Câlnic, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni și Arcani.

În județul Olt sunt vizate localitățile Scornicești, Iancu Jianu, Colonești, Strejești, Pleşoiu, Verguleasa, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Cungrea, Spineni, Grădinari, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești și Topana.

În județul Dolj, avertizarea include Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Braloștița, Goiești, Carpen, Murgași, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Coțofenii din Față, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu și Botoșești-Paia.

În județul Vâlcea, codul galben este valabil în Drăgășani, Bălcești, Berbești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Șușani, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Popești, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani și Amărăști.

În județul Mehedinți sunt afectate Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Devesel, Izvoru Bârzii, Butoiești, Șișești, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Vlădaia, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Stângăceaua, Rogova, Șovarna, Corlățel, Bâlvănești și Godeanu.

În județul Ialomița, ceața este prezentă în Slobozia, Fetești, Amara, Bordușani, Grivița, Perieți, Miloșești, Gheorghe Doja, Ograda, Gheorghe Lazăr, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Bucu, Movila, Stelnica, Cosâmbești, Mărculești, Albești și Buești.

Județul Argeș se află sub avertizare în Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Ștefănești, Călinești, Bascov, Poiana Lacului, Băiculești, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Lerești, Stâlpeni, Schitu Golești, Bradu, Valea Mare Pravăț, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Priboieni, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Micești, Godeni, Aninoasa, Cocu, Uda, Vlădești, Vulturești, Ciofrângeni, Băbana, Davidești, Cuca, Cotmeana, Morărești, Beleți-Negrești, Drăganu și Mioarele.

În județul Călărași sunt vizate Borcea, Dragalina, Perișoru, Jegălia, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Ștefan Vodă și Vâlcelele, iar în județul Covasna sunt incluse Baraolt, Brăduț și Bățani.

Avertizarea se aplică și zonelor depresionare din județul Brașov, respectiv Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav și Ormeniș.

În județul Harghita sunt afectate Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

Zona joasă a județului Alba se află sub cod galben în Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat, Meteș și Râmeț.

În județul Sibiu, avertizarea include Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Loamneș, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Mihăileni și Ludoș.

Zona joasă a județului Mureș este afectată în Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sărmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristești, Albești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Daneș, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstolița, Sânger, Ogra, Băgaciu, Rușii-Munți, Suseni, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Viișoara, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Vețca și Cozma.

Meteorologii anunță că în toate zonele afectate se manifestă „ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului”.