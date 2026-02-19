Prima pagină » Social » Cetățean georgian, înghețat în mașina blocată în nămeții din Tulcea, salvat de un trecător

Cetățean georgian, înghețat în mașina blocată în nămeții din Tulcea, salvat de un trecător

Un cetățean georgian a rămas blocat în trafic în apropiere de localitatea Izvoarele, județul Tulcea. A fost zărit de un trecător fiind în hipotermie și dezorientat. Trecătorul a sunat la 112 și astfel viața georgianului în vârstă de 51 de ani a fost salvată.
Cetățean georgian, înghețat în mașina blocată în nămeții din Tulcea, salvat de un trecător
Galerie Foto 5
Laura Buciu
19 feb. 2026, 07:17, Social

În noaptea de miercuri spre joi, dispeceratul ISU Tulcea a primit un apel la numărul unic de urgență 112 de la un participat la trafic care a relatat că în apropiere de localitatea Izvoarele a observat un autoturism blocat în zăpadă, iar alături, un bărbat care se afla în hipotermie și dezorientat.

Vezi galeria foto
5 poze

Pentru a nu se pierde timp și pentru bărbatul să primească cât mai repede îngrijiri medicale, apelantul a fost rugat să îl adăpostească în autoturismul propriu, iar în întâmpinarea acestora a fost solicitat ajutorul primarului comunei Izvoarele care a preluat bărbatul ce se afla în pericol medical și l-a transportat la sediul primăriei într-o încăpere călduroasă și i-a fost oferită hrană și lichide calde pentru a-i crește temperatura corporală.

ISU Tulcea a mobilizat o șenilată cu echipaj medical al Serviciului Județean de Ambulanță care a oferit ajutor cetățeanului georgian în vârstă de 50 de ani, iar ulterior a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și tratament de specialitate.

Pe drumul către unitatea medicală, pompierii tulceni au întâmpinat mai mulți șoferi care au rămas înzăpeziți astfel că au reușit să scoată autoturismele din zăpadă și în funcție de situație au recomandat șoferilor să întoarcă în cea mai apropiată localitate, respectiv Nalbant, iar cei care aveau mașinile echipate și-au continuat drumul până în următoarea localitate unde au putut parca în siguranță până la deszăpezirea sectoarelor de drum.

Astfel, trei mașini au fost deszăpezite de către pompierii tulceni, iar doi șoferi au fost convinși să întoarcă din drum pentru siguranța lor.

Dintr-un autoturism la care au intervenit pompierii tulceni, un bărbat de aproximativ 55 de ani a solicitat ajutorul pentru a ajunge în municipiul Tulcea, astfel că a fost îmbarcat în șenilată și dus în oraș în siguranță.

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față”
Gandul
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor