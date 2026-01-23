INFOTRAFIC. Ceața densă afectează traficul în sud-estul României

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că, la ora 19:00, traficul se desfășoară în condiții de ceață pe arterele rutiere din județele Argeș, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Teleorman și Tulcea, vizibilitatea fiind în general sub 100 de metri.

Ceața afectează și autostrăzile A2 București – Constanța și A4 Ovidiu – Agigea, unde vizibilitatea scade pe alocuri la 50 de metri.

Pentru o deplasare în siguranță, conducătorii auto trebuie să utilizeze sistemele de iluminare și semnalizare, să activeze funcțiile de climatizare și dezaburire, inclusiv luminile de ceață, să reducă viteza, să fie atenți și să se asigure constant înainte de orice manevră.

De asemenea, șoferii trebuie să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să evite depășirile periculoase, menținând o conduită preventivă pe întreaga durată a traseului.