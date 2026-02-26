Prima pagină » Social » Infotrafic. Lapoviță și ninsoare pe numeroase șosele din România, inclusiv pe autostrăzi și în București

Autoritățile avertizează că joi dimineața este lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale României. Fenomenele meteorologice afectează circulația pe numeroase șosele, inclusiv pe autostrăzi și în București.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, joi dimineața, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Totuși, sunt precipitații slabe sub formă de ninsoare, dar „fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabil umed, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Neamț, Prahova (DN1, pe raza stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga), dar și în mun. București.”

Pe autostrăzile A1 București-Pitești și A0 Centura București sunt semnalate, pe anumite porțiuni, „precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare, fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabilul fiind umed, fără probleme de vizibilitate.”

Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv autostrăzile A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud și DN 7 Pitești-Sibiu, „se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate bună”.

„Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto: să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse; să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune; să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță; să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului; să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției; să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv; să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus; să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate”, au precizat reprezentanții Infotrafic.

