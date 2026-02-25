Prima pagină » Social » Infotrafic. Probleme pe mai multe șosele din România din cauza unui accident, a viscolului și a lucrărilor

Infotrafic. Probleme pe mai multe șosele din România din cauza unui accident, a viscolului și a lucrărilor

Autoritățile avertizează că miercuri dimineața sunt probleme pe mai multe șosele din România din cauza unui accident, a viscolului și a lucrărilor.
Petru Mazilu
25 feb. 2026, 07:15, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri dimineața, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 1, în dreptul kilometrului 30, pe sensul de mers spre București, în județul Giurgiu. Acolo a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier se desfășoară cu viteză redusă pe banda a doua, prima bandă fiind blocată.

De asemenea, din cauza viscolului din zona montană, circulația rutieră este oprită în județul Gorj, pe DN 67C între localitățile Novaci și Rânca. În zonă se intervine cu autospeciale de deszăpezire.

În județul Giurgiu, pe DN 5D, pe sensul de mers spre vama cu Bulgaria, din cauza lucrărilor de reparații la nivelul Podului Giurgiu – Ruse, traficul rutier pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată sub 7,5 tone este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

În schimb „pe principalele arterele rutiere, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești Sibiu, se circulă preponderent pe un carosabil uscat, fără precipitații, cu vizibilitate bună”, a precizat Infotrafic.

