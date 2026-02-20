Prima pagină » Social » Situația traficului vineri după-amiaza: Portul Mangalia, închis. Aglomerație pe DN 1 și DN 7

Situația traficului vineri după-amiaza: Portul Mangalia, închis. Aglomerație pe DN 1 și DN 7

Portul Mangalia este închis din cauza vântului puternic și este aglomerație pe unele porțiuni din DN1 și DN7, vineri după-amiază, arată Centrul Infotrafic.
Cosmin Pirv
20 feb. 2026, 17:58, Social

Potrivit polițiștilor, nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.

La nivelul județelor aflate sub Cod Galben, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol, strat de zăpadă, din centrul, sudul și estul țării, sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie în județele Giurgiu si Teleorman, carosabilul fiind umed.

Sunt valori ridicate de trafic pe Autostrada 1 București-Pitești pe sensul de ieșire din Capitală, pe raza localității Bolintin Vale, zonă unde se efectuează lucrări de reparații la carosabil.

De asemenea, pe Autostrada A7 Ploiești-Adjud, din cauza unor defecțiuni tehnice, un TIR a rămas imobilizat pe banda de coborâre spre DN2, în Focșani, județul Vrancea. Circulația rutieră se desfășoară îngreunat pe lângă ansamblul de vehicule.

Pe DN 1 Ploiești-Brașov sunt valori de trafic ridicate pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, pe sensul de mers spre Brașov. Aglomerație este semnalată între localitățile Breaza și Comarnic, dar și pe raza stațiunilor Sinaia și Bușteni, pe sensul de urcare către Brașov. În cealaltă direcție, valorile de trafic sunt ridicate pe raza stațiunilor Predeal, Azuga și Bușteni.

Și pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul este îngreunat pe raza localităților Dedulești și Bujoreni, pe ambele sensuri de deplasare.

În județul Constanța, manevrele au fost suspendate în portul Mangalia din cauza vântului puternic.

