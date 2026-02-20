Vremea rea continuă: MAI anunță măsuri preventive în contextul Codului Galben de viscol, ninsori și polei

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Viscolul reduce semnificativ vizibilitatea, iar temperaturile scăzute cresc riscul de hipotermie, degerături, accidente rutiere sau blocaje în trafic.

Pentru situațiile în care deplasarea este urgentă și nu poate fi amânată, MAI recomandă:

informarea constantă asupra stării drumurilor, echiparea corespunzătoare a autovehiculului pentru condiții de iarnă,

asigurarea unui nivel ridicat de carburant, precum și existența în mașină a unor elemente esențiale precum lopată, racletă, pătură, apă, alimente și lanternă.

șoferii sunt sfătuiți să folosească doar drumurile principale și să anunțe apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire.

Ministerul atrage atenția că persoanele vârstnice, copiii și cei cu afecțiuni medicale sunt cele mai vulnerabile în aceste condiții. Structurile MAI sunt pregătite să intervină, iar conducerea ministerului a dispus analizarea posibilității închiderii preventive a unor sectoare de drum unde există risc major de blocaj.

În plus, autoritățile locale sunt rugate să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, inclusiv pacienților dializați și gravidelor aproape de termen, și să ia măsuri preventive, inclusiv evacuarea în timp util dacă situația o impune.

Ministerul subliniază că prevenția rămâne cea mai importantă măsură și recomandă cetățenilor să urmărească informările oficiale, să consulte www.meteoromania.ro pentru detalii meteo și www.fiipregatit.ro pentru recomandări suplimentare. În caz de urgență, populația trebuie să sune imediat la 112.