Prima pagină » Economic » Ploi torențiale, grindină și rafale de vânt. Județele vizate de coduri galbene ANM

Ploi torențiale, grindină și rafale de vânt. Județele vizate de coduri galbene ANM

ANM a emis o informare meteorologică și două coduri galbene valabile vineri și sâmbătă. Ploi torențiale, grindină și rafale de 80 km/h vizează mai multe județe.
Ploi torențiale, grindină și rafale de vânt. Județele vizate de coduri galbene ANM
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Andreea Tobias
17 apr. 2026, 10:09, Economic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis vineri o informare meteorologică cu valabilitate extinsă, dublată de două atenționări cod galben. Fenomenele vizate includ ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

Informare meteo valabilă până sâmbătă seară

Informarea ANM acoperă intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00. Sunt vizate centrul, sudul și estul țării. În aceste zone, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată.

Vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, în intervale scurte, se vor acumula 15–20 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse, cantitățile pot depăși 25 l/mp. Izolat, în regiunile sudice, va cădea grindină.

Vântul se intensifică vineri și sâmbătă

Vineri (17 aprilie), vântul va sufla puternic în regiunile vestice și, în timpul precipitațiilor, în restul teritoriului. Vitezele vor fi, în general, de 45–55 km/h.

Sâmbătă (18 aprilie), intensificările se mută spre est, sud-est și zona montană. La munte, rafalele vor atinge 60–80 km/h.

Cod galben de instabilitate: 10 județe, până vineri seară

Prima atenționare cod galben este valabilă vineri, între orele 12:00 și 21:00. Județele vizate sunt: Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de 50–55 km/h. Izolat sunt posibile vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp în 1–3 ore, iar izolat pot depăși 35 l/mp.

Cod galben de vânt puternic sâmbătă: Moldova, Dobrogea și estul Munteniei

A doua atenționare cod galben este valabilă sâmbătă, 18 aprilie, între orele 09:00 și 20:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei.

Vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h. În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

