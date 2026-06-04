Amazon investește 10 miliarde de euro în Europa și promite 25.000 de noi locuri de muncă

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului „Delivering the Future”, organizat la Londra. Investiția vine după ce Amazon a declarat că a cheltuit peste 60 de miliarde de euro în Europa în 2025, cel mai mare volum anual de investiții realizat vreodată de companie pe continent. Noul program urmărește extinderea capacităților logistice și creșterea eficienței centrelor de procesare a comenzilor, mai arată Euronews.

Roboți care înțeleg limbajul uman

O parte importantă a fondurilor va fi direcționată către automatizare și robotică. Amazon a prezentat o nouă generație a robotului autonom Proteus, capabil, potrivit companiei, să înțeleagă instrucțiuni formulate în limbaj natural de către angajați. Sistemele robotizate vor prelua sarcini repetitive sau solicitante fizic, precum transportul încărcăturilor grele, în timp ce angajații vor fi redistribuiți către alte activități.

În paralel cu extinderea automatizării, Amazon susține că va crea aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă în Europa în următorii ani. Compania afirmă că tehnologia nu va înlocui complet forța de muncă, ci va contribui la creșterea capacității operaționale și la dezvoltarea unor noi roluri. Investițiile vor viza centre logistice din mai multe state europene, inclusiv Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Cehia, Slovacia și Marea Britanie.

Program de pregătire profesională de aproape un miliard de euro

Amazon a anunțat și un fond de aproximativ 860 de milioane de euro destinat pregătirii profesionale a angajaților până în 2030. Programul face parte dintr-o inițiativă globală mai amplă și va oferi cursuri pentru domenii precum securitatea cibernetică, dezvoltarea software, logistica, energia regenerabilă și mecatronica. Compania susține că investiția urmărește adaptarea angajaților la transformările rapide generate de automatizare și inteligența artificială.

Europa încearcă să țină pasul cu SUA și China

Anunțul vine într-un moment în care Europa încearcă să reducă decalajul față de Statele Unite și China în domenii precum inteligența artificială, robotica și tehnologiile avansate. Mai multe rapoarte recente au arătat că numeroase companii europene de succes aleg să își mute sediile în afara continentului, în special în SUA, pentru a beneficia de acces mai ușor la capital și la piețe mai mari. Investiția Amazon este văzută de unii analiști drept un semnal de încredere în potențialul economic al Europei, dar și ca o dovadă că marile companii tehnologice americane continuă să își consolideze influența pe continent.

Amazon își extinde amprenta europeană

Potrivit companiei, ecosistemul său susține deja peste 1,5 milioane de locuri de muncă în Europa, incluzând angajați direcți, contractori, lucrători sezonieri și persoane implicate în afaceri care vând produse prin platforma Amazon. Noua investiție de 10 miliarde de euro ar putea accelera și mai mult această expansiune, într-un moment în care competiția globală pentru tehnologie, logistică și inteligență artificială devine tot mai intensă.