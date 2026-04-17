Prima pagină » Meteo » ANM anunță cum va fi vremea de 1 mai: Vești bune pentru români

ANM a anunțat vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni. În săptămâna 27 aprilie-4 mai va fi cald, iar temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.
Foto: pixabay
Cosmin Pirv
17 apr. 2026, 07:54, Social

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat vineri prognoza pentru perioada 24 aprilie-18 mai 2026.

Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a lunii care urmează, cu excepția săptămânii în care românii vor beneficia de o minivacanță de 1 mai. Meteorologii prognozează că în perioada 27 aprilie-4 mai temperaturile vor fi mai mari.

În prima și în ultima săptămână a intervalului va ploua mai mult. În aceste perioade, potrivit estimărilor meteorologilor, regimul pluviometric va fi excedentar.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile estice și vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Cum este pusă în pericol viața pacienților dependenți de dializă prin blocarea unor licitații suspecte. Explicațiile oferite de spitalele implicate în achiziții
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Cât costă anvelopele de vară în 2026. All season premium vs. cauciucuri ieftine de sezon, care e alegerea potrivită?
Promotor