Când se încălzește vremea în România. Prognoza ANM pentru 13-26 aprilie, pe toate regiunile

ANM anunță cum va fi vremea în următoarele două săptămâni în toate regiunile țării.

Banat și Crișana: cald și uscat la început, ploi spre final

În Banat, temperaturile maxime vor oscila între 17 și 20 de grade în prima parte. Minimele vor fi de 6–7 grade pe tot intervalul. Precipitațiile vor fi rare la început, apoi probabilitatea va crește și se va menține ridicată până la finalul perioadei.

În Crișana, maximele vor fi similare, între 18 și 20 de grade. Ploile devin mai probabile din 16 aprilie și se mențin până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Transilvania și Maramureș: răcoare persistentă, nopți reci

În Transilvania, maximele diurne vor fi de 16–18 grade în prima parte. După 18 aprilie, vor scădea la aproximativ 16 grade și se vor menține până spre 23 aprilie. Minimele vor crește treptat până la 4 grade. Ploile devin probabile după 16 aprilie.

În Maramureș, prima noapte aduce minime de -1 grad. Temperaturile nocturne vor crește treptat până la 6 grade spre 17 aprilie. Maximele diurne vor atinge 20 de grade în zilele de 15–16 aprilie. Precipitațiile devin frecvente după 16 aprilie.

Moldova și Dobrogea: încălzire treptată, ploi în a doua săptămână

În Moldova, maximele cresc de la 13 grade în prima zi până la 17 grade pe 15 aprilie. Minimele pornesc de la 0 grade și urcă spre 6 grade în jurul datei de 19 aprilie. Ploile sunt mai probabile în a doua săptămână.

În Dobrogea, maximele cresc lent de la 13 grade până la 16 grade spre 18 aprilie. Minimele ajung la 8 grade în jurul datei de 19 aprilie. Precipitațiile devin mai frecvente după 19 aprilie.

Muntenia și Oltenia: oscilații ușoare, ploi după 19-20 aprilie

În Muntenia, maximele se mențin la 16–17 grade pe tot intervalul. Minimele cresc de la 2–4 grade în prima săptămână până la 6–7 grade în a doua. Probabilitatea de precipitații crește după 19 aprilie.

În Oltenia, maximele și minimele rămân relativ stabile, în jurul a 17 grade, respectiv 6 grade. Ploile devin mai probabile după 20 aprilie.

La munte: temperaturi scăzute, precipitații frecvente după 17 aprilie

La munte, maximele se vor situa în jurul a 7 grade, iar minimele în jurul valorii de 0 grade. Probabilitatea de precipitații crește după 17 aprilie și se menține ridicată.