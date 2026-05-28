Vânt puternic și furtuni în următoarele două zile. Zonele vizate de avertizările ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod galben de vânt, valabile joi, 28 mai, și vineri, 29 mai, vizând Moldova, Maramureș, Transilvania și nordul Dobrogei, cu rafale care pot atinge 90 km/h în zonele montane.
Andreea Tobias
28 mai 2026, 10:08, Știrile zilei
Meteorologii anunță două zile consecutive cu vreme instabilă în cea mai mare parte a României. Sunt așteptate intensificări ale vântului și fenomene severe izolate.

Joi, 28 mai – vânt puternic și furtuni în sud

Primul cod galben este valabil joi, între orele 10 și 21. Vântul se va intensifica în Moldova, Maramureș, Transilvania, sudul Banatului și vestul Olteniei. Rafalele vor atinge 50–70 km/h.

La munte, situația este mai severă. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot depăși local 70–90 km/h.

Regiunile sudice vor fi afectate joi de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În 1–3 ore se pot acumula 10–20 litri pe metru pătrat.

La nivel național, rafalele vor atinge 45–55 km/h în cea mai mare parte a țării.

Vineri, 29 mai – avertizarea continuă în nord, centru și est

Al doilea cod galben intră în vigoare vineri, de la ora 10, și rămâne activ până la ora 21. Sunt vizate Maramureșul, Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei. Rafalele se vor încadra din nou în intervalul 50–70 km/h.

Zonele montane rămân cele mai expuse. În Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali, rafalele pot ajunge la 70–90 km/h.

În restul țării sunt așteptate intensificări moderate. Rafalele vor atinge 45–55 km/h, pe arii restrânse.

