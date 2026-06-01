Cod galben de furtuni în mare parte din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

ANM a emis luni două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 1 iunie, ora 12 – 2 iunie, ora 22. Sunt vizate Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul Moldovei.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Andreea Tobias
01 iun. 2026, 10:14, Știrile zilei
Prima avertizare Cod galben este valabilă de luni, ora 12, până marți, ora 10.

Sunt vizate Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul și sud-vestul Moldovei.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp. Pe spații mici pot cădea 40–60 l/mp în intervale scurte.

Al doilea cod galben, până marți seară

A doua avertizare este valabilă marți, 2 iunie, între orele 10 și 22.

Zonele afectate sunt cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și Dobrogea.

Fenomenele sunt similare: averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile așteptate sunt de 15–25 l/mp, izolat 30–40 l/mp. ANM precizează că instabilitate atmosferică va fi pe arii restrânse și în restul țării.

