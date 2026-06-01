De ce sărbătorim Ziua Copilului pe 1 Iunie? Povestea unei tradiții de peste un secol

Povestea începe în urmă cu mai mult de un secol. În anii 1920, pe măsură ce atenția acordată drepturilor și bunăstării copiilor creștea la nivel internațional, au apărut și primele inițiative pentru instituirea unei zile dedicate celor mici.

Un moment important a fost Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copilului, organizată la Geneva în 1925, unde au fost discutate măsuri pentru protejarea copiilor din întreaga lume.

Cum a fost aleasă data de 1 iunie

Data de 1 iunie s-a impus însă abia după cel de-Al Doilea Război Mondial. În 1949, Federația Internațională Democratică a Femeilor a propus organizarea unei Zile Internaționale a Copilului, iar din anul următor sărbătoarea a început să fie marcată în numeroase țări.

Există și o explicație mai puțin cunoscută. Potrivit unor relatări istorice, pe 1 iunie 1925 comunitatea chineză din San Francisco a organizat un festival dedicat copiilor rămași fără familie, eveniment care a avut loc în aceeași perioadă cu reuniunea de la Geneva consacrată bunăstării copiilor. Deși nu există dovezi că acesta a stat la baza alegerii datei, povestea este adesea amintită atunci când este explicată originea sărbătorii.

Cum a prins rădăcini sărbătoarea în România

În România, Ziua Copilului a început să fie sărbătorită în a doua jumătate a secolului trecut și a rămas în calendar și după schimbările politice din 1989. De-a lungul timpului, 1 iunie s-a transformat într-una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite sărbători din calendarul românesc.

Și înainte de 1990, 1 iunie era una dintre cele mai așteptate zile din an. De Ziua Copilului se organizau serbări școlare, spectacole artistice, concursuri sportive și activități coordonate de școli, case de cultură și organizațiile de pionieri. În multe localități aveau loc parade, demonstrații sportive și evenimente la care participau mii de copii.

De asemenea, copiii participau la excursii, proiecții de filme și spectacole de teatru, iar cei mici primeau adesea dulciuri, cărți sau mici cadouri.

După 1989, multe dintre manifestările specifice perioadei comuniste au dispărut, însă 1 iunie și-a păstrat locul în calendar și în preferințele românilor, fiind celebrată an de an prin evenimente dedicate copiilor.

Treptat, accentul s-a mutat de la festivitățile organizate de stat către evenimente recreative și culturale dedicate copiilor și familiilor.

De aceea, din 2017, ziua de 1 iunie este și sărbătoare legală în România. În fiecare an, cu această ocazie, în marile orașe sunt organizate spectacole, ateliere, competiții sportive și numeroase evenimente culturale cu acces gratuit.

Sărbătoarea, diferită în lume

Deși în România data de 1 iunie este asociată în mod firesc cu Ziua Copilului, în alte părți ale lumii sărbătoarea este marcată la date diferite. Lipsa unei date unice are o explicație simplă.

În 1954, Organizația Națiunilor Unite a recomandat statelor să instituie o zi dedicată copiilor, însă a lăsat fiecărei țări libertatea de a alege data pe care o consideră potrivită. Astfel, de-a lungul timpului, diferite state au adoptat zile distincte, în funcție de propriile tradiții și contexte istorice.

În Japonia, Ziua Copilului este celebrată pe 5 mai, în Turcia pe 23 aprilie, iar în Brazilia pe 12 octombrie. Organizația Națiunilor Unite marchează oficial Ziua Universală a Copilului pe 20 noiembrie, dată care amintește de adoptarea unor documente fundamentale privind drepturile copilului.

Drepturile copilului, în centrul sărbătorii

ONU amintește că drepturile copiilor nu se rezumă la accesul la educație și sănătate. Convenția privind Drepturile Copilului, adoptată în 1989, garantează inclusiv dreptul la joacă, la viață de familie, la protecție împotriva violenței și la exprimarea propriilor opinii.

Dincolo de diferențele de calendar, mesajul acestei zile a rămas același în întreaga lume: copiii trebuie să crească într-un mediu sigur, să aibă acces la educație și să își poată dezvolta potențialul. Iar 1 iunie continuă să fie una dintre cele mai îndrăgite zile din an, asociată cu începutul verii și cu bucuriile copilăriei.