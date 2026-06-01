Cum va fi vremea vara aceasta. Prognoza meteo pentru lunile iunie, iulie și august

Potrivit meteorologilor Accuweather, vara aceasta nu se vor înregistra temperaturi extreme ca în alți ani, relatează Gândul.

Deși în această primăvară au fost variații mari de temperatură și o vreme schimbătoare, lunile de vară vor fi complet diferite.

Temperaturi mai mici în București, comparativ cu anul trecut

În prognoza meteo, temperaturile maxime în București vor fi de maximum 35 de grade Celsius.

Anul trecut, temperatura maximă înregistrată în Capitală a fost de 41,5 grade Celsius.

În luna iunie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în toată țara.

O vară secetoasă

Deși nu vor fi resimțite temperaturi extreme, vara aceasta va fi una secetoasă. Va ploua doar la începutul lunii iunie și la finalul lunii iulie. În luna august nu vor fi înregistrate deloc ploi, mai arată sursa.