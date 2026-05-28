Trucul de 15 minute care îți răcorește dormitorul fără ventilator

Lynsey Crombie, cunoscută drept „Regina curățeniei” și prezentă în emisiunea britanică This Morning, spune că trucul de 15 minute îi asigură un somn plăcut și răcoros fără a fi nevoie de un ventilator zgomotos.

Cum funcționează trucul cu cearșaful

Metoda este simplă. Se ia un cearșaf alb din bumbac și se introduce într-o pungă mare cu fermoar. Punga se pune la congelator pentru 15 minute, timp suficient ca materialul să se răcorească complet. La culcare, cearșaful rece oferă imediat o senzație de răcoare.

Urmăritorii expertei au primit sfatul cu entuziasm, mai mulți declarând că intenționează să îl încerce, relatează Mirror.

O altă metodă: prosopul umed la fereastră

O alternativă la fel de accesibilă constă în agățarea unui prosop sau cearșaf umed în fața unei ferestre deschise. Aerul cald care pătrunde în cameră trece prin materialul umed și se răcorește înainte de a intra în încăpere. Efectul se produce prin evaporarea apei, care absoarbe energia termică din aerul înconjurător.

Specialiștii în sisteme de încălzire recomandă această metodă mai ales seara, când aerul cald acumulat în apropierea ferestrelor pe parcursul zilei tinde să rămână blocat în cameră după ce perdelele sunt trase.