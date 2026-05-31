Cod galben de vânt și furtuni în mai multe regiuni ale țării. ANM anunță ploi torențiale și grindină

Potrivit meteorologilor, duminică, între orele 10:00 și 21:00, vântul va avea intensificări temporare în special în centrul și sud-vestul țării, cu viteze de 45-55 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 60-80 km/h.

În cursul după-amiezii și al serii sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină în zona Carpaților Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 15-25 l/mp.

Tot duminică, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben de vânt pentru sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, unde rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Meteorologii au emis și un Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru intervalul 1 iunie, ora 12:00 – 2 iunie, ora 10:00. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, precum și sud-vestul Moldovei.

În aceste regiuni vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului.