Furtuni, vijelii și ploi torențiale lovesc România la final de săptămână. ANM a emis informări și coduri galbene de vânt puternic

Vremea devine instabilă în aproape toată țara la final de săptămână.
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
22 mai 2026, 10:21, Știrile zilei
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21, ce vizează fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, vineri, 22 mai, în sudul, estul și centrul țării se vor semnala perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Fenomenele se vor extinde și sâmbătă, 23 mai, în special în sudul teritoriului. Izolat, vor fi condiții de grindină, iar în intervale scurte de timp cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp și, pe arii restrânse, chiar peste 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, dar local și în vest și centru. Rafalele vor atinge în general viteze de 45–55 km/h. În zonele montane înalte, vântul va sufla și mai puternic, cu rafale estimate între 60 și 90 km/h.

În același timp, ANM a emis și două atenționări Cod galben pentru intensificări ale vântului. Prima avertizare este valabilă vineri, 22 mai, între orele 06:00 și 21:00, pentru Moldova și nord-estul Munteniei. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50–65 km/h.

Foto: ANM

A doua avertizare Cod galben intră în vigoare sâmbătă, 23 mai, între orele 06:00 și 21:00, și vizează centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și estul și nord-estul Munteniei. Meteorologii anunță rafale similare, de până la 65 km/h.

Foto: ANM

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la schimbările bruște de vreme și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice, mai ales în zonele unde sunt prognozate descărcări electrice și vijelii.

